رئيس الوزراء اليوناني: خرجنا من جائحة كورونا أقوى من قبل

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم، إنّ اليونان خرجت من المرحلة الأولى لجائحة فيروس كورونا أقوى مما كانت عليه من قبل رغم الركود الاقتصادي الناجم عن إجراءات الإغلاق.

وأَضاف ميتسوتاكيس، في تصريحات نقلتها صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، "أثبتنا كدولة أننا قادرون على مواجهة الظروف القاسية مثل أزمة فيروس كورونا".

وذكر أنّه سيتم الحكم على الحكومة بالنظر لمدى فعاليتها في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، موضحًا أنّ استيعاب صدمة الأزمة الاقتصادية التي نشأت بسبب القيود المفروضة لاحتواء الفيروس سيمثل التحدي الأكبر أمام اليونان.

وأكد ميتسوتاكيس أنّ الاقتصاد كان في حالة جيدة قبل تفشي فيروس كورونا، وأنّه لا يرى ضرورة لفرض إغلاق آخر في أنحاء البلاد خلال الأشهر المقبلة.

وحذّر من أنّ التكلفة ستكون أكبر من أن يتحملها الاقتصاد، مشيرًا إلى أنّ الحكومة وضعت استراتيجية لمواصلة فرض عمليات إغلاق محلية فقط، حال ارتفاع نسبة العدوى.