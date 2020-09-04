حملات أمنية لملاحقة حائزي المواد المخدرة والأسلحة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح من ضبط 16000 قرص مخدر، بحوزة عاطل حال استقلاله سيارة ملاكي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و280 ألف جنيه.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان دمياط بمديرية أمن دمياط عقب تقنين الإجراءات من ضبط فرد خرطوش، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 6 كيلوجرامات بحوزة مسجل خطر سرقة بالإكراه، وسبق اتهامه في 24 قضية.

وضبطت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط فرد خرطوش - عدد 3 طلقات من ذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 400 جرام - مبلغ مالى) بحوزة (سمسار - مقيم بدائرة قسم شرطة أول دمياط - سبق إتهامه فى قضية مخدرات).

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس من ضبط 5 طرب لمخدر الحشيش وزنت 500 جرام، ولفافتين كبيرتي الحجم لنبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلوجرامات، و20 قرصا مخدرا، وكمية من الحنة وزنت كيلوجراما، بمسكن أحد العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الأربعين، حيث تابعت الإدارة نشاط 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية مسجلة، كونوا تشكيلا عصابيا، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثالث "جارٍ ضبطه" وبحيازتهما المضبوطات، واتخذت الإجراءات القانونية.