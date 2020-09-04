جهود "شرطة التعمير" خلال شهر أغسطس 2020  

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة لضبط كافة أشكال الخروج على القانون بمختلف المدن العمرانية الجديدة، بالتنسيق مع أجهزة تلك المدن خلال شهر أغسطس 2020 عن ضبط العديد من القضايا والمخالفات.

ومن بين المخالفات التي جرى ضبطها الآتي:

في مجال تأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من أجهزة المدن العمرانية:

- تأمين إزالة (248) حالة تعد متنوعة.

- إلغاء تخصيص وسحب (21) وحدة.

- غلق وتشميع (285) وحدة من المنشآت المخالفة لشروط التخصيص.

- إيقاف (520) عملا لمنشآت مخالفة للترخيص.

- ضبط (324) مخالفة لمحلات تزاول نشاطا بدون ترخيص.

- ضبط (434) مخالفة مبان.

- إزالة ورفع (468) مخالفة فورية.

- ضبط (66) مخالفة مرورية متنوعة.

- ضبط (39) واقعة فض أختام.

- تأمين إزالة ورفع (435) مخالفة إشغالات متنوعة.

- ضبط (212) واقعة تغيير نشاط وحدات سكنية لنشاط تجاري وإداري.

وفي مجال الأمن العام، جرى ضبط (69 قضية سرقة تيار كهربائي ومياه عمومية ورفع عدادات – 31 قضية سرقة مواد محجرية).

وفي مجال ضبط القضايا البيئية، جرى ضبط (110) مخالفات نظافة وإلقاء مخلفات بالطريق العام.

وفي مجال ضبط الباعة الجائلين، جرى ضبط (66) بائعا جائلا، وشهادة صحية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.