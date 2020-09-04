وفاة شخص ثان من طاقم سفينة تحمل 6000 بقرة بعد توقف محركها

أكد خفر السواحل الياباني، اليوم، وفاة عضو ثان من طاقم السفينة التي غرقت قبالة السواحل اليابانية وعلى متنها 43 شخصا و6000 بقرة.

وكانت السفينة قد غرقت مساء أمس الخميس وهي في طريقها من نيوزيلندا إلى الصين، بسبب تعطل محركها بسبب طقس عاصف في بحر الصين الشرقي، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

ونقلت "رويترز" عن خفر السواحل الياباني، إن أكثر من 40 من أفراد طاقم سفينة لشحن الماشية فُقدوا بعدما انقلبت السفينة التي كانت متجهة من نيوزيلندا إلى الصين في طقس عاصف في بحر الصين الشرقي.

وأفاد خفر السواحل الياباني أن عضوا ثانيا من طاقم سفينة الشحن توفى بعد انتشاله فاقدا الوعي من المياه اليوم الجمعة.

وكان خفر السواحل قد ذكر أنه تم العثور على الرجل على بعد نحو 120 كيلومترا شمال غربي جزيرة (أمامي أوشيما)، ونُقل إلى المستشفى. ونقلت وكالة كيودو عن خفر السواحل أن الرجل تُوفي لاحقا.