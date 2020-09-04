إصابة 11 شخصا في زلزال شدته 5 درجات ضرب وسط اليابان

ضرب زلزال بلغت شدته 5 درجات على مقياس ريختر وسط اليابان، اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، وفق ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، بأن الزلزال وقع حوالي الساعة 9:10 صباحا (بالتوقيت المحلي لليابان) في مقاطعة فوكوي على عمق 10 كيلومترات، لكن لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وسجل الزلزال أقل من 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني البالغ 7 درجات في مدينة ساكاي بمقاطعة فوكوي.

وقالت حكومة فوكوي إن الزلزال تسبب في إصابة ما لا يقل عن 11 شخصا، وقال رجال الإطفاء إنه من بين الضحايا طفلة تبلغ من العمر عاما واحدا أصيبت بجروح طفيفة في فكها بعد سقوطها من سريرها في مدينة فوكوي، بينما أصيبت امرأة في الثمانينيات من عمرها من ساكاي بإصابة طفيفة في القدم بعد سقوطها في منزلها.