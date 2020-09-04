ضبط طالبين استوليا على بطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين بالجيزة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة طالبين مقيمين بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، لاستخدامهما برامج القرصنة واختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، والاستيلاء على البريد الإلكتروني لمستخدميها وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم، والاستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لبعض العملاء، واستخدامها في شراء منتجات وبضائع من مواقع شركات التسوق الإلكتروني بالخارج وشحنها للبلاد.

وتبين أن أحدهما يستلم هذه الشحنات من خلال شركة الشحن وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها، حيث تبين أن قيمة العمليات الشرائية ومصاريف الشحن والجمارك تجاوزت 140 ألف جنيه.

وضبط المتهمان واعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.