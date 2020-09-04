واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1248 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة.

جاءت أبرز القضايا المضبوطة كالتالي:

- ضبط 2500 طن مفروم دواجن ودهون حيوانية فاسجة "في حالة سيولة تامة" وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع تابع لإحدى شركات مصنعات اللحوم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة.

- ضبط 1.500 طن أسماك ماكريل فاسدة وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الرياض في كفر الشيخ.

- ضبط 15 طن سكر حر دون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مصنع لتعبئة السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية.

- ضبط 9750 طن مسلى، وجبن أبيض مجهول المصدر، فاسدة تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية.

- ضبط 140 ألف كمامات دون بيانات وغير مطابقة للمواصفات الصحية "منتج نهائي"، و25 ألف كمامة تحت التجهيز، و500 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة، و300 لتر مطهرات دون مستندات، مجهولة المصدر، و3 ماكينة مستلزمات وأدوات إنتاج"، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مصنع للمستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثانٍ بالجيزة.

- ضبط 19 ألف عبوة سجائر مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة المدير المسؤول عن شركة للشحن دون ترخيص بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنيسق مع الجهات المعنية من ضبط 600 ألف قرص أدوية، 5,500 عبوة مرهم مسكنات، و4,750 عبوة شراب، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، داخل مخزن دون ترخيص؛ لبيع الأدوية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل، حيث ضبط المسؤول عنه لقيامه بإدارة شركة دون ترخيص وحيازته عقاقير طبية غير مُسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانون، بقصد التصرف فيها بالبيع عن طريق ترويجها عبر مواقع التواصل الإجتماعى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط 10937 زجاجة كواشف معامل أنواع مختلفة، منتهية الصلاحية، و4413 زجاجة مستحضرات كواشف دون فواتير، و400 لتر مطهر تعقيم أجهزة المعامل، و70 لتر مواد مجهولة المصدر، و40 أسطوانة غاز أكسجين، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها داخل مخزن دون ترخيص تابع لمجموعة شركات للتحاليل الطبية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين، حيث ضبط المسؤول عنه لقيامه بإدارة المخازن دون ترخيص واستغلالها في تخزين كميات من كواشف التحاليل والكيماويات التي تستخدم في معامل التحاليل، والمحظور تخزينها بالمناطق السكنية نظرا لخطورتها بالمخالفة لأحكام القانـون.

واعترف بإدارته للمخزن دون ترخيص، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.