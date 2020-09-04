السيطرة على حريق بمعمل تحاليل في أسيوط

نجح فريق قوات الحماية المدنية بأسيوط في السيطرة على حريق اندلع بأحد المعامل بميدان المحطة بحي غرب مدينة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بوصول بلاغ بنشوب حريق بأحد المعامل بميدان المحطة دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والدفاع المدني والإسعاف إلى موقع البلاغ، كما تواجد بمكان البلاغ محمد بشير رئيس حي غرب.

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق بأحد المعامل يقع بالطابق الخامس العلوي ببرج مستشفى الحكمة، المواجه لمحطة السكة الحديد بميدان المحطة دائرة القسم.

وجرت السيطرة على الحريق، بمعرفة الحماية المدنية.

تسبب الحريق في إتلاف محتويات المعمل، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.