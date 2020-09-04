"الوطن " تنشر مشروعات التطوير بمراكز الغربية قبل افتتاحها

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية فى تصريحات صحفية، اليوم، أن الخطة الاستثمارية للمحافظة طوال 6 سنوات ماضية تضمنت عددًا من برامج التنمية على رأسها رصف الطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء والمرور .

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات شهد قفزة ملموسة خلال العام المالي 2020 – 2021، حيث بلغت 470 مليون جنيه، مقارنة بالأعوام الماضية، ولاسيما أن حجم الاستثمارات في العام المالي 2014 – 2015 بلغ 162 مليون جنيه، كاشفًا عن مشروعات رصف الطرق في عدد من المراكز والمدن الرئيسية من بينها مشروعات الرصف خلال العام 2019-2020 تم الانتهاء منها بتكلفة بلغت قيمتها نحو 165 مليون جنيه، كما أن الاعتمادات المالية الموجهة للرصف في الخطة الاستثمارية الجديدة تبلغ قيمتها 337,6 مليون جنيه، وجار العمل على تنفيذ مشروعات الرصف التي تتضمنها هذه الخطة.

وأشار محافظ الغربية إلى أن محور بناء الإنسان يقوم على تكثيف برامج التدريب الموجهة للعاملين والمجتمع المدني بشأن التحول الرقمي، وإدارة الوقت والأزمات، وفي هذا الشأن تم وضع 626 دورة تدريبية شملت 37646 متدرباً من العاملين بديوان المحافظة والمديريات، لافتا إلى تكوين فريق من المتطوعين من شباب المحافظة لتنمية قدراتهم، للاستعانة بهم في تنفيذ الخطط والبرامج الخدمية .

وكشف "رحمي " عن تنفيذ مشروع نتطوير منطقة "كاندليه"، الذي يشمل 7 عمارات تضم 168 وحدة سكنية، و43 محلا تجاريا، بتكلفة مالية بلغت 55 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه جار العمل حالياً على تنفيذ مشروع أخر لتطوير 7 مناطق عشوائية في مدينتي طنطا والمحلة الكبرى بتكلفة تبلغ 411 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها في يونيو 2021، كما تطرق المحافظ لمشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري، منوها إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي بلغت 3842 وحدة بتكلفة 558 مليون جنيه، بينما بلغ عدد وحدات الاسكان الاستثماري 267 وحدة و 163 محلا تجاريا بتكلفة 181 مليون جنيه.

كما استعرض المحافظ عدداً من المشروعات الكبرى، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومنها المرحلة الأولى من المجمع الصناعي بالمحلة، ومنطقة الصناعات النسيجية، ومحطة الصرف الصناعي والصحي- الدواخلية بالمحلة، إلى جانب المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه طنطا، ومحطة محولات جنوب طنطا، والمنطقة اللوجستية بسبرباي – طنطا، فضلا عن تطوير العشوائيات عمارات "كاندليه" – طنطا، و مستشفى صدر طنطا.

ولفت المحافظ إلي تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود، وتطوير ميدان المحطة ومنطقة مسجد السيد البدوي بطنطا، والمجزر الآلي في شبشير بطنطا، ومحطة إنتاج البيض في كفر الشيخ سليم بطنطا، مشيراً إلى أن هناك مشروعات أخرى يتم الإعداد حاليا لتنفيذها، من بينها مشروع إنشاء مستشفى تخصصي ومجمع عيادات ومجمع خدمي بطنطا، وتم وضع التصميم الهندسي له، فضلاً عن إقامة مصنع لتدوير مخلفات البناء في أبو طبيخ بكفر الزيات، كما يجري الإعداد لإقامة مجمع ورش ومركز تدريب مهني لتصنيع الأثاث في قرية كتامة ببسيون .

وكشف المحافظ عن نسب تغطية مدن وقرى المحافظة من المرافق حسب معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تغطي 99% من المدن، و72% بالقرى، وجار العمل على تنفيذ 15% أخرى، ومدرج حاليا بالخطة التنفيذية 13%، كما أن مشروعات المياه تغطي 99% في كل من المدن والقرى بالمحافظة، ونسبة 100 % من الكهرباء في كل منهما.

وفيما يخص مشروعات الصرف الصحي، أوضح المحافظ أنه جرى تخصيص 1.5 مليار جنيه من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي لتنفيذ 25600 وصلة منزلية، بهدف تقليل حجم التلوث للمناطق الواقعة على فرع رشيد.

كما استعرض "رحمي" موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن عدد طلبات الفحص وصل إلى 1734 طلبًا، منها 1511 طلبًا مسددة للرسوم وجاهزة بنسبة 87%، وعقب معاينة 1354 منها، تم قبول 1201 طلب ورفض 147 طلبًا، وجار معاينة 6 طلبات أخرى، مشيرا إلى الانتهاء من طلاء واجهات 2436 عمارة كمرحلة أولى، وفيما يخص تنظيم تراخيص البناء، أكد المحافظ أنه تم إيقاف التراخيص لمدة 6 أشهر، وإصدار 3 قرارات لتنظيم البناء، لافتا إلى أن هناك 32633 طلبًا للتصالح في مخالفات البناء، وبلغ إجمالي مبالغ جدية التصالح 205 ملايين جنيه، بجانب 16 مليون جنيه كرسوم فحص.

وكشف المحافظ ما تم إزالته من تعديات على الوحدات المحلية وجهات الولاية الخاص بالموجة الـ 16 خلال الفترة من 7/8 حتى 31/8/2020 بلغ 2249 حالة بمساحة تقدر بـ 233751م2، وقال إن المستهدف من إزالة التعديات كان 862 حالة بمساحة 218219 م 2، وبلغ عدد حالات الزيادة في الإزالات 1387 حالة بمساحة 15532 م، موضحاً أن إجمالي عدد الإزالات لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة خلال الفترة من 1/12/2019 حتى 31/8/2020 بلغ 7562 إزالة.

كما تطرق المحافظ إلى جهود تطوير وصيانة مصانع تدوير المخلفات الصلبة في إطار الجهود المبذولة لتنمية وتحسين البيئة، حيث تم التعاقد مع شركات نقل القمامة، بجانب شراء معدات جديدة، وفي هذا الصدد عرض موقف أعمال النظافة ومصانع التدوير على مستوى مراكز المحافظة، وما تم إنجازه لرفع كفاءة هذه المصانع، مستعرضا أيضا خدمات الحماية المدنية للمواطنين، وجهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل مبادرتي "القرى الأكثر احتياجا"، و" نحن الأكثر إنتاجا" لتشجيع القرى المنتجة.

وحول مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، نوّه الدكتور طارق رحمي إلى تفعيل التشغيل التجريبي في 9 مراكز تكنولوجية، وجار تجهيز المركز التكنولوجي في مدينة قطور، كما أنه جار الإعداد لإنشاء مركز تكنولوجي في كل من المحلة وطنطا، وجار تحويل الديوان العام ومراكز المدن والاحياء إلى مراكز ذكية بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع.