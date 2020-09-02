محافظ الغربية يكرم الثانية على مستوى الجمهورية في شهادة دبلوم التجارة

كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الطالبة ريهام عصام بدير، الطالبة بمدرسة كفر سالم النحال التجارية المشتركة بمركز السنطة، ومنحها شهادة تقدير ودرع المحافظة وهدايا عينية، وذلك لحصولها على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في امتحانات دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات.

وأكد محافظ الغربية، أن ريهام وغيرها من الطلاب المتفوقين، هم مستقبل مصر ونهضتها، وتمنى لها مزيد من التفوق والنجاح في حياتها الجامعية القادمة.

وطلب المحافظ من وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، باستمرار تقديم كل أوجه الرعاية للطلاب المتفوقين والموهوبين بجميع المجالات، وذلك لبناء جيل قادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.