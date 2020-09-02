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محافظ الغربية: 221 مليون جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء

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محمد عزالدين
10:35 م | الأربعاء 02 سبتمبر 2020
محافظ الغربية

محافظ الغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إن المحافظة تلقت 32 ألفًا و333 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء، بقيمة متحصلات 221 مليون جنيه، مؤكدا أن هناك إقبالًا شديدًا من المواطنين للتصالح، بعد تخفيض الرسوم بنسبة 30-40% بحسب القرية أو المدينة وموقع المخالفة.

وأضاف "رحمي" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن حصر المخالفات تختلف حسب التعديات على الأراضي الزراعية والتعديات على مخالفات البناء،  إذ بلغت عدد التعديات على الأرض الزراعية هذا العام 795 حالة تعدٍ تم إزالة 480 منها، مؤكدًا أن إحالة المخالفات للنيابة العسكرية أحدثت نوع من الردع.

وأشار إلى أنه يتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، بمعدل من 7 لـ8 حالات في الأسبوع، وقد تصل لـ30 حالة أو أكثر شهريًا، موضحًا أن نسبة من تقدم للتصالح من المخالفين من 30 إلى 35% وهناك فرصة لزيادة النسبة خلال الفترة المتبقية للتصالح.

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