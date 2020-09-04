ريم مصطفى: أنا محظوظة لمشاركتي في "العنكبوت"

اعتبرت الفنانة ريم مصطفى نفسها محظوظة لمشاركتها في بطولة فيلم "العنكبوت" للمخرج أحمد نادر جلال، التي انتهت من تصويره منذ فترة.

وقالت ريم لـ "الوطن"، إن أسرة "العنكبوت" من الذين يقدمون فنا حقيقيا يقدرونه جيدا، وليس سهلاً إيجاد مثلهم خلال الوقت الراهن، بحسب قولهم، مضيفة: "استمتعت بالعمل معهم بنفس درجة استمتاعي مع صناع (نقطة تلاقي) للمخرج مروان حامد، والحقيقة أنني أحببت تجربة التعاون مع المخرج أحمد نادر جلال، الذي يسعى لإظهار أحسن ما في الممثل على مستوى الأداء".

ودللت على كلامها قائلة: سألته ذات مرة "الفيلم هيتعرض امتى؟" فرد "إحنا نعمل حاجة حلوة ولما نرضى عنها هنعرضها"، كما أن الفيلم يضم كوكبة من النجوم، منهم أحمد السقا ومنى زكي وظافر عابدين ويسرا اللوزي ومحمد ممدوح ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وغيرهم.