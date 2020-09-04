 إزالة طوابق مخالفة بـ4 عقارات في الإسكندرية

شنت أحياء الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملات مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف، في إطار خطة الحكومة لوقف ظاهرة البناء المخالف وفرض هيبة الدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة الطوابق المخالفة بـ 4 عقارات بواقع عقارين بحي غرب، أحدهما مكون من 10 طوابق، وعقار بكل من حي العامرية ثان وحي الجمرك.

قالت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه جرى تسليم العقارات لمقاول الإزالة، قائلة: "لن تهاون في إزالة أي مخالفة بناء فورا.. وسيتم التصدي بكل حزم للمخالفين".

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر قرارا بإيقاف إصدار أي تراخيص بناء جديدة لمدة 6 أشهر بكافة الأحياء ومركز ومدينة برج العرب اعتبارا من أبريل الماضي.