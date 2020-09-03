الإسكندرية تتأهب لبطولة العالم لكرة اليد "مصر 2021"

تأهبت محافظة الإسكندرية لاستضافة بطولة كأس العالم رقم 27 لكرة اليد للرجال "مصر 2021"، خلال شهر يناير المقبل، وعقدت القيادات التنفيذية اجتماعات مكثفة استعدادًا لاستقبال هذا الحدث المهم.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن البطولة ستساهم على التسويق الجيد للدولة المصرية، وتابع: "نعمل جميعًا كفريق واحد متكامل بهدف إظهار الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر المتوسط".

وأضاف المحافظ في تصريح له، اليوم، أن الإسكندرية نجحت خلال العام الماضي في استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 وخروجها بشكل لائق أمام الجميع.

وفي السياق، ترأس أحمد جمال نائب المحافظ، اجتماعًا تنسيقيًا، اليوم، مع الجهات التنفيذية، لمتابعة الترتيبات والإستعدادات اللازمة للبطولة مشددًا على ضرورة التنسيق الكامل مع جميع شركات المرافق، وتجهيز المنشآت السياحية والصحية والرياضية والثقافية، وإعداد برامج وعروض سياحية وثقافية متنوعة للتسويق الجيد للمدينة خلال البطولة.