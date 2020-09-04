اليونان تلجأ إلى الأمم المتحدة بعد تهديدات تركيا

مع تعقد المشهد في شرق المتوسط ومواصلة تركيا استفزازاتها وتهديداتها، يتوجه وزير الخارجية اليوناني إلى نيويورك لإجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وسط توترات مع تركيا حول الحدود البحرية.

وقالت أثينا إن نيكوس دندياس سيسافر، اليوم، لاجتماع مع جوتيريش، وإن المحادثات ستركز على "قضايا تتعلق بالمصالح الدولية والإقليمية، مع التركيز على التطورات الراهنة في شرق البحر المتوسط وقضية قبرص وأيضا دور الأمم المتحدة"، وفقا لما نشره موقع "العربية".

ودخلت حليفتا الناتو اليونان وتركيا في مواجهة متوترة في منطقة شرق البحر المتوسط، حيث تجري تركيا عمليات استكشاف لاحتياطيات الطاقة في قاع البحر في منطقة تزعم اليونان أنها ضمن جرفها القاري.

وتقول أنقرة إن لها كل الحق في الاستكشاف والتنقيب هناك، متهمة اليونان بمحاولة الاستيلاء على حصة غير عادلة من الموارد البحرية.

ووضعت القوات المسلحة اليونانية في حالة استنفار.

وأرسل كلا البلدين سفنا حربية للمنطقة، وتجري تدريبات بالذخيرة الحية في المنطقة الواقعة بين جزيرتي كريت وقبرص وساحل تركيا الجنوبي، بينما تضاعفت معارك المحاكاة بين الطيارين اليونانيين والأتراك فوق بحر إيجه وشرق البحر الأبيض المتوسط.

واصطدمت فرقاطتان تركية ويونانية الشهر الماضي، مما تسبب في أضرار طفيفة بالفرقاطة التركية ولكن بدون إصابات.

والأزمة الراهنة هي الأخطر منذ عقود في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأمس الخميس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، إن الجانبين اتفقا على بدء "محادثات فنية" لتقليل مخاطر "الوقائع والحوادث" العسكرية.

لكن أثينا سرعان ما نفت أي اتفاق من هذا القبيل، مؤكدة أنه يتعين على تركيا المجاورة سحب سفنها من المنطقة التي تقوم فيها بالتنقيب عن الغاز والنفط أولا.

في المقابل، قالت أنقرة إنها تدعم مبادرة ستولتنبرج لإجراء محادثات عسكرية وفنية، ودعت اليونان لفعل المثل.