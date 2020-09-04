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محمود مسلم

ضبط 700 شخص خالفوا قرار وقف البناء فى المساكن الخاصة

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الوطن
01:12 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
مبان مخالفة

مبان مخالفة

فى إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لكافة صور التعديات بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، ومواصلة جهودها فى ضبط المخالفين للقرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة محافظات الجمهورية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط عدد (700) شخص مخالف، وذلك خلال 24 ساعة .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 

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