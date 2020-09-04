وكيل أوقاف السويس: لا مخالفات في صلاة الجمعة

قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، إن جميع الخطباء فى المساجد، التزموا بموضوع الخطبة الموحدة، تحت عنوان "الإيمان والعلم"، وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف حديثه من منبر مسجد علي بن أبي طالب، الجامع الكبير التابع لإدارة أوقاف فيصل، أنه لا تناقض بين الإيمان والعلم، فالعلم قائم على الأخذ بالأسباب، والإيمان يدعونا إلى الأخذ بأقصى الأسباب، فقد قال في ذلك صلى الله عليه وسلم: "لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا"، قال أهل العلم وشراح الحديث، أن الطير تأخذ بالأسباب، تخرج من عٌشِها فارغة البطون وتعود مليئة البطون.

وأضاف راضي في خطبته، أننا جميعا علينا أن نأخذ بأقصى الأسباب، لأن ديننا دين السببية، فقد قال تعالي "فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ"، ويقول صلى الله عليه وسلم "تداوا عباد الله فإن الله سبحانه وتعالى، لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم".

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن بالعلم تنهض الأمم، وتنال مكانة الصدارة، ولا يمكن أن نقضي على التخلف والأمراض والفقر، إلا بالعلم، والواقع خير شاهد، فالدول التي اعتمدت على العلم تقدمت وازدهرت وتطورت عن غيرها.

واختتم وكيل وزارة الأوقاف خطبته، داعيا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وأرضا وشعبا وجندا، من كل سوء وشر.