"دمياط الجديدة": مزاد علني لـ 12 محلا في سكن مصر

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، طرح 12 محلا بمساحات تتراوح من 14:22 مترا مربعا، أسفل عمارات سكن مصر غرب الجامعة بمدينة دمياط الجديدة.

وقال رئيس الجهاز، خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن كراسة الشروط والمواصفات تطلب من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ (299 جنيها) "مائتان وتسعة وتسعون جنيها" لكل محل.

وأضاف رئيس الجهاز أن جلسة المزاد تعقد يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم سداد مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل كتأمين دخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد،ويتم سداد (10%)، بالإضافة إلى (1%) مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد.

وأوضح أنه يتم أيضًا سداد (5%) من القيمة الإجمالية للمحل وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام.

وأكد رئيس الجهاز أنه يتم سداد الباقي (90%) بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد.

ولفت إلى أنه يجوز سداد باقي القيمة البيعية وقدره (90% ) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى (0.5) مصاريف تحصيل + (2%) طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد قبل الإستلام بالجهاز.

وفي سياق متصل نوه رئيس الجهاز أنه يمكن للسادة الراغبين في دخول المزاد المعاينة علي الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، وأن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم(182 ) قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.