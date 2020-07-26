فحص عينات صرف مصانع مدينة دمياط الجديدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنَّه تمّ شن حملة على المصانع بالمنطقة الصناعية بالمدينة، وتمّ أخذ العينات وإرسالها للمعمل للتحليل، وإظهار النتائج للتأكّد من مطابقتها للمواصفات، طبقاً للقرارات المنظمة 44 لسنة 2000م، وذلك بالاشتراك مع شرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح "رجب"، أنَّ الحملة تمّ تنفيذها بمعرفة الوحدة المشتركة من إدارات البيئة والتشغيل والصيانة والتنمية وإيرادات المياه والأمن بالجهاز، والمنوط بها الإشراف والمرور على المصانع بمدينة دمياط الجديدة، لمراجعة أعمال التحكم في الصرف الصناعي وما تمّ حيال المصانع المخالفة.

وأكّد أنَّه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال مالكي المصانع المخالفة، مشددًا على ضرورة تطبيق أعباء معالجة الصرف الصناعي طبقاً للتعريفة الموحدة والمطبقة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2018.