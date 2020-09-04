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محافظ الدقهلية يؤدي صلاة الجمعة في مسجد النصر

كتب:

صالح رمضان
01:38 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
صلاة الجمعة الثانية في الدقهلية

صلاة الجمعة الثانية في الدقهلية

أدى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صلاة الجمعة الثانية بعد قرار إعادتها وفقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء.

 واطمأن المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، والتي تنفذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والتنسيق الكامل مع المجتمع المدني.

وأشاد المحافظ بوعي المواطنين وحرصهم على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، مؤكدا استمرار حملات التطهير والتعقيم للمساجد بشكل دوري قبل وبعد أداء الصلوات.

وأكد أن الدولة ومن خلال أجهزة المحافظة المختلفة تبذل جهودا كبيرة، لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وألقى خطبة الجمعة إمام المسجد وكان عنوانها " الإيمان والعلم " وأكد فيها ضرورة الأخذ بالأسباب من اجل فلاح الإنسان في الدنيا والأخرة، وانه لا تعارض مطلقا بين الإيمان والعلم من أجل حياة طيبه في طاعه الله وعمارة الأرض.

 

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