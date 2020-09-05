38 مصابا بكورونا في مستشفى أسوان التخصصي

قالت مصادر طبية، اليوم، إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، داخل مستشفى أسوان التخصصي بحي الصداقة الجديدة بلغ 38 مصابًا فقط، موزعين كالتالي: "داخلي 30 مصاب وفي الرعاية 8 مصابين بينهم 4 مصابين على جهاز سباب و 4 على الماسك".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة هو المركز الرئيسي للعزل بأسوان خاصة للحالات الحرجة بمدينة أسوان، تم تجهيزه لاستقبال حالات العزل حيث حددته وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

ويوجد بالمستشفى التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملون مخصصون للتعامل مع هذه الحالات.