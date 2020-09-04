فيديو.. تفاصيل الاعتداء على عارض الأزياء السعودي زياد المسفر

أصبح الجدل حول التنمر واسع الانتشار بعد أن تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عارض الأزياء السعودي زياد المسفر، وهو يحاول الهروب من شبان يستهزئون به، ويعتدون عليه في مكان عام.

وأظهر الفيديو عدداً من الشبان وهم يسيرون خلف زياد المسفر، الذي يُعد واحدًا من أبرز عارضي الأزياء المشاهير في المملكة العربية السعودية، ويظهر "المسفر" في الفيديو، الذي انتشر بسرعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي ملابس تشبه ملابس النساء، إضافة إلى مظهره الشهير بشعره الطويل المعقود إلى الخلف، والتف المتنمرون حوله ووجهوا له عبارات سخرية، وجذبه أحدهم من شعره.

وحاول أحد المرافقين لزياد المسفر الدفاع عنه، إلا أن الشبان استمروا بتتبعه، الأمر الذي وصفه متابعو السوشيال ميديا بـ"التصرف العنصري"، ملقين باللوم في الوقت ذاته على زياد ومظهره.

واستغرب نشطاء التواصل الاجتماعي، في غالبيتهم، هذا الاعتداء غير المبرر، ودشن الناشطون وسما (هاشتاج) بعنوان #زياد وآخر باسم #زياد المسفر ليتصدر قائمة الترند في "تويتر" على مستوى المملكة العربية السعودية. ودافع عدد كبير من المغردين عن عارض الأزياء السعودي، وأكدوا ضرورة تقبل الاختلاف واحترام الحريات الشخصية وعدم التعدي على مساحة الآخرين.