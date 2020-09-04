التأمين الصحي بالسويس ينجح في استئصال أورام ليفية من رحم سيدة

تمكن فريق طبي من قسم النساء والتوليد بمستشفي التأمين الصحي بمنطقة حوض الدرس بالسويس من استئصال أورام ليفية متعددة بالرحم لسيدة تخطت 40 عامًا، تعاني من نزيف متكرر وأنيميا حادة.

وضم الفريق الطبي كل من الدكتور أحمد الصديق إستشارى أمراض نساء وتوليد والدكتور محمد نور أخصائى أمراض نساء وتوليد والدكتور ياسر عادل طبيب مقيم نساء وتوليد، والدكتور أحمد هجرس، أخصائى تخدير ورعاية.

وقال الدكتور محمود عبد النبي، مدير عام مستشفي التأمين الصحي بالسويس، أن هذه العملية جاءت بعد توقف العمل بقسم النساء والتوليد بالمستشفي بسبب أزمة كورونا لعدة أشهر وتوجهت إدارة المستشفي بالشكر للطاقم الطبي لنجاح العملية.