ضوابط القبول ومواعيد التقدم للمدن الجامعية بجامعة قناة السويس

فتحت جامعة قناة السويس باب التقدم لتسكين الطلاب المغتربين بالمدن الجامعية عام 2020/2021، وتستعرض "الوطن" ضوابط القبول والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية التابعة للجامعة.

ضوابط القبول بالمدن الجامعية لجامعة قناة السويس

يتم تسكين طلاب الكليات العملية والنظرية بجميع المحافظات في المرحلة الأولى بتقدير امتياز، جيد جدا، جيد، بالإضافة للطلاب المستجدين.

في المرحلة الثانية تكون الأولوية لطلاب الكليات العملية، بالمحافظات الأبعد من الحاصلين على تقدير مقبول وذلك في حالة توافر أماكن خالية .

يتم استبعاد الطلاب الموقع عليهم عقوبات العام الجامعي 2019/2020م.

يجب أن يكون المتقدم من الطلاب المنتظمين ببرامج الليسانس أو البكالوريوس بجامعة قناة السويس على أن يقدم شهادة تفيد نجاحة والتقدير والنسبة المئوية .

وتكون أولوية التسكين بالترتيب على النحو التالي :

- الحاصلون على أعلى تقدير فالذي يليه .

- البعد الجغرافي لمحافظات الجمهورية التي يقطن بها الطالب .

- الأصغر عمرًا بالنسبة للطلاب المستجدين بالجامعة .

- يراعى تسكين الطلاب في نفس الغرف طبقا لرغباتهم أو لكونهم في فرقة دراسية واحدة أو لصلة القرابة بينهم .

ويتم تسكين الطلاب المكفوفين وكذلك حالات الشلل المقعد أو ذوى الحالات المرضية الخاصة بعد العرض على اللجنة الطبية لتحديد الحالة الطبية ودون النظر للشروط السابقة .

ويجب على الطالب الذي تم قبوله للالتحاق بالمدن الجامعية استيفاء تقديم مظروف الالتحاق في المواعيد المعلنة بالمدينة الجامعة حتى لا يسقط حقه في الإقامة بالمدن، ولايجوز استرداد قيمة المظروف بعد التقديم بأي حال من الأحوال وفي حال تلف المظروف يمكن للطالب شراء بدلا منه، ولا يتم استلامه في حال نقص البيانات المطلوبة أو عدم وضوح الأختام او تغيير البيانات.

مواعيد التقدم للالتحاق بالمدن الجامعية لجامعة قناة السويس

ويستمر القبول للمدن الجامعية حتى 30 سبتمبر، كمرحلة أولى لتنسيق القبول بالمدن الجامعية للطلاب القدامى، أما بالنسبة للمستجدين فسيكون حتى 15 أكتوبر المقبل، أو حسب تعليمات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

المستندات المطلوبة للتقدم بالمدن الجامعية لجامعة قناة السويس

وجاءت المستندات المطلوبة لاستيفاء أوراق المظروف لجميع الطلاب كالتالي:

ملف الالتحاق مستوفي جميع البيانات المطلوبة.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب والوالد وولي الأمر.

آخر ايصال لفاتورة كهرباء، تليفون، غاز طبيعي، بشرط أن يكون باسم والد الطالب أو ولي الأمر يفيد محل الإقامة.

6 صور شخصية للطالب مقاس 4X6.

صورة بطاقة الترشيح للكلية وشهادة الميلاد المميكنة بالرقم القومي للطلاب المستجدين.

صورة لصفحة ضمان سداد الرسوم.

ويمكن للطلاب القدامى والجدد تسجيل طلبات الالتحاق من خلال موقع الزهراء لـ"المدن الجامعية" من هنـــــــــــا.