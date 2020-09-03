محافظ السويس ينفي منع "التشطيب" داخل الوحدات السكنية

نفى اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، إصداره قرارا بمنع "التشطيب" داخل الوحدات السكنية، مؤكدا أن ما صدر هو قرار بمنع استكمال أعمال البناء لنهاية الشهر الجاري منعا للتلاعب.

وقال محافظ السويس، لـ" الوطن"، "أشيع أنه صدر قرار بمنع العمل داخل المنازل، وهذا لم أصرح به، ما حدث هو وقف أعمال التشطيب مؤقتا من الخارج لمنع التلاعب".

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى تنفيذ قرار تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في المخالفة، تيسيرا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

ووجه صقر رؤساء اللجان والأحياء، بأهمية إنهاء هذه الملفات حتى يشعر المواطن بالأمن من خلال توفيق أوضاعه، مؤكدا على المواطنين سرعة التقدم للاستفادة من مد المهلة حتى نهاية سبتمبر 2020 للتصالح في مخالفات البناء.