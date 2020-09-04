رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. مصدر أمني: لم نتلق أي بلاغات بسرقة كؤوس منتخب مصر من الجبلاية

كتب:

محمد سيف
01:57 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
التتويج بكأس الأمم الأفريقية للشباب

التتويج بكأس الأمم الأفريقية للشباب

قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن في وزارة الداخلية لم تتلق أي بلاغات تفيد بسرقة كؤوس منتخب مصر من مقر اتحاد الكرة "الجبلاية" حتى الآن.

وأوضح المصدر أن الشرطة تفحص ما أثير إعلاميًا من جانب بعض الرياضيين الذين تحدثوا عن اختفاء 3 كؤوس توج بها المنتخب المصري في أعوام 2006 و2008 و2010.

وأوضح مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أن التحقيق مع الموظفين بالجبلاية يشمل واقعة اختفاء كافة الكؤوس الخاصة بالبطولات التي حصلت عليها المنتخبات من مقر الجبلاية، وليس كأس الأمم الإفريقية الذي احتفظ به الفراعنة بعد الفوز بالبطولة 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 فقط.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن سبورت": "سيجري الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام، خاصة أن اللجنة الخماسية كانت ترغب في تأسيس متحف يضم كل كؤوس المنتخبات الوطنية".

اقرأ المزيد:

والد أحمد فتحي: نجم منتخب مصر بخير ولم يصب بكورونا ويخضع للعزل المنزلي

مصرع مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال سقط من القطار قرب الإسكندرية

حسام البدري يشيد بنجم منتخب مصر

منتخب مصر يخوض ودية أوروبية قوية

صور.. منتخب مصر لليد في رحلة ترفيهية لـ"أكوابارك" بالغردقة