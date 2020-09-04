عاجل.. مصدر أمني: لم نتلق أي بلاغات بسرقة كؤوس منتخب مصر من الجبلاية
كتب:
محمد سيف
01:57 م | الجمعة 04 سبتمبر 2020
التتويج بكأس الأمم الأفريقية للشباب
قال مصدر أمني إن أجهزة الأمن في وزارة الداخلية لم تتلق أي بلاغات تفيد بسرقة كؤوس منتخب مصر من مقر اتحاد الكرة "الجبلاية" حتى الآن.
وأوضح المصدر أن الشرطة تفحص ما أثير إعلاميًا من جانب بعض الرياضيين الذين تحدثوا عن اختفاء 3 كؤوس توج بها المنتخب المصري في أعوام 2006 و2008 و2010.
وأوضح مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، أن التحقيق مع الموظفين بالجبلاية يشمل واقعة اختفاء كافة الكؤوس الخاصة بالبطولات التي حصلت عليها المنتخبات من مقر الجبلاية، وليس كأس الأمم الإفريقية الذي احتفظ به الفراعنة بعد الفوز بالبطولة 3 مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010 فقط.
وقال المصدر في تصريحات لـ"الوطن سبورت": "سيجري الإعلان عن نتائج التحقيق للرأي العام، خاصة أن اللجنة الخماسية كانت ترغب في تأسيس متحف يضم كل كؤوس المنتخبات الوطنية".