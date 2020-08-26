صور.. منتخب مصر لليد في رحلة ترفيهية لـ"أكوابارك" بالغردقة

أجرى منتخب مصر لليد رحلة ترفيهية لـ"أكوابارك" بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، وذلك بعد أداء تدريبات بدنية شاقة بصالة "الجيم" بمعسكر الفريق في الفندق السياحي الرياضي، استعدادًا لبطولة كأس العالم والتي ستقام في مصر يناير 2021.

كشف محمد عيد، أحد مسؤولي المنتجع ومنسق معسكر المنتخب بالغردقة، أن منتخب مصر الأول لكرة اليد أجرى جرعات تدريبية شاقة على فترتين صباحية ومسائية منذ وصوله قبل أسبوعين، ومن المقرر استمرار المعسكر لمدة أربعة أسابيع أخرى.

وأكد "عيد" لـ"الوطن"، أن المدرب الإسبانى روبرتو جارسيا أشاد بإمكانيات المعسكر ومنتجعات الغردقة السياحية، موجهًا الدعوة لمواطنيه في إسبانيا بزيارة مصر، مؤكدًا أنها آمنة.

وأشار كامل أبوعلي رئيس جميعة مستثمري البحر الأحمر، إلى الحرص على توفير جميع الإمكانيات لفريق منتخب اليد بالغردقة، لافتًا إلى وعده للفريق بمفاجأة من العيار الثقيل في حالة الفوز ببطولة العالم لليد.