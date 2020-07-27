منتخب مصر يخوض ودية أوروبية قوية

تجهز اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، مفاجآت خاصة بمئوية الجبلاية المقرر الاحتفال بها العام المقبل 2021، حيث وافق الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على طلب الجبلاية بإقامة ودية عالمية بين منتخب مصر ومنتخب أوروبي كبير في شهر ديسمبر المقبل، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد المصري.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، لـ"الوطن"، أنه من المنتظر أن تكون الودية العالمية بمثابة الانطلاقة الأولى لاحتفالات المئوية، بعد أن غيرت اللجنة الخماسية موقفها من تأجيل مناقشة هذا الملف في ظل اقتراب موعد المئوية واحتمالية مد فترة عمل اللجنة الخماسية.

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