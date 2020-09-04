وزير الخارجية يستقبل نظيره البحريني غدا

يستقبل وزير الخارجية سامح شكري، غدا، الدكتور عبداللطيف الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين وذلك بقصر التحرير، في تمام سعت 10.45 صباحا.

وتتسم العلاقات المصرية البحرينية بأنها علاقات استراتيجية على أعلى مستوى خصوصا خلال السنوات الأخيرة في ظل التحديات التي تواجه الدول العربية.

وتتشارك "القاهرة" و"المنامة" في قضايا رئيسية مثل الموقف من الدعم القطري للإرهاب وتدخلاتها في شؤون الدول العربية.