مصر للسياحة وآير كايرو يوقعان اتفاقية تسويقية بين الشركتين

وقع سامح سعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للسياحة، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وصلاح قدرى رئيس القطاع التجاري لشركة آير كايرو، إحدى الشركات التابعة لشركة مصر للطيران، اتفاقية تعاون تسويقي وبيعي، تتمكن الشركتان بموجبها، من توسيع خدماتهما وزيادة قاعدة عملاء الشركتين، من خلال منافذ مصر للسياحة البيعية الـ42، المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وقال سامح سعد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، إن هذا الاتفاق يأتي ضمن خطط التوسع التسويقي والتشغيلي، التي تنتهجها الشركتين، لتنمية حجم الأعمال والحركة السياحية إلى المقاصد والمزارات السياحية المصرية، التي تستوجب القدر الأكبر والتوسع في التفاهمات والتعاون بين الشركات المصرية.

وأضاف أن هذه الاتفاقية، تتيح أكبر استفادة لعملاء آير كايرو، وبعض الرحلات المشتركة بالرمز مع مصر للطيران، بوجود مراكز بيعية بالقرب منهم في جميع أنحاء الجمهورية، والمسافرون على الرحلات التي تنطلق من شبكة آير كايرو من الإسكندرية مطار برج العرب والقاهرة وأسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، التي تغادر إلى البلاد العربية والأوروبية، وتكاملها مع شبكة خطوط مصر للطيران.

شهد توقيع الاتفاق، الدكتورة عادلة رجب رئيس مجلس إدارة مصرللسياحة، وحسين شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لآير كايرو، وعدد من قيادات الشركتين.