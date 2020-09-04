إقامة صلاة الجمعة بـ9 مساجد جديدة بمحور المحمودية وبشاير الخير 3

أقيمت، اليوم، شعائر صلاة الجمعة في 9 مساجد جديدة بمدخل سموحة ومحور المحمودية الجديد وبشائر الخير 3 في محافظة الإسكندرية.

وأدى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ومحمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، صلاة الجمعة بمسجد الحق المبين ببشائر الخير 3.

وحضرت والدة الشهيد علاء الدين أحمد إلى المسجد المقام على محور المحمودية الجديد بحجر النواتية، لمشاهدة المسجد وتجهيزاته، موجهة الشكر للرئيس السيسي على هذه الجهود الطيبة التي تبذلها الدولة تجاه الشهداء وأسرهم وتخليد أسمائهم تقديرا لما بذلوه من تضحيات وبطولات فداء لهذا الوطن.

وألقى خطبة الجمعة هاشم الفقي مدير عام الدعوة، كما ألقى الدكتور عبدالرحمن نصر نصار وكيل المديرية خطبة الجمعة من مسجد الشهيد عبد المنعم رياض بسموحة.

وألقى وسام كاسب مدير عام المتابعة، خطبة الجمعة من مسجد الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماديسي بمنطقة حجر النواتية.

وقال "خشبة" إن الإسكندرية تزينت اليوم لافتتاح هذه المساجد التي تعد من الصروح العظيمة الشاهدة على النقلة الحضارية التي تعيشها مصر خلال هذه الآونة.

وأضاف أنه جرى تكليف قيادات المديرية، بإلقاء خطبة الجمعة في هذه المساجد الجديدة.