بالصور.. محور المحمودية قبل وبعد: مفيش قمامة.. فيه تطوير

محور المحمودية، المشروع الذي تحول في عامين فقط من مكان مهمل تسكنه القمامة في كل جنباته، إلى محور مروري وتنموي متكامل بطول 22.1 كيلو متر، ساهم في إنشاء 7 كباري علوية، بجانب 12 محورًا عرضيًا بطول المحمودية في سهولة الحركة بين شوارع الإسكندرية، إلى جانب الربط المباشر بالطرق السريعة كالطريقين الساحلي الدولي والزراعي.

المشروع الذي يضاف كحلقة جديدة في سلسلة حلقات التحديات التي تخوضها الدولة في إنشاء شبكة طرق جديدة منذ بداية تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية البلاد، وذلك بتكلفة 5.5 مليار جنيها.

محور المحمودية قبل التطوير

استطاعت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تحقيق حلم محافظة الإسكندرية، فى تنفيذ مشروع قومي ضخم في السنوات الأخيرة، وهو تطوير محور المحمودية، والذي شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تنفيذه بناءً على تخطيط متكامل يشمل إنشاء بعض المنشآت الخدمية على طول المحور، مع توفير وسائل النقل الجماعى، والعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منه.

محور المحمودية بعد التطوير

وشهد الرئيس السيسي، اليوم، حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية، يوضح النقلة الحضارية لعروس البحر وتحويل أزماته لشريان جديد مفعم بالحياة، فهو حلم تحول لملحمة تنموية.