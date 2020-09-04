صور.. مقترح لتطوير مجمع التحرير: فندق مميز ومقر للحكومة الإلكترونية

تنشر "الوطن" صور أحد المخططات المقترحة لتطوير مجمع التحرير، بعد ضم أصله لصندوق مصر السيادي، في إطار خطة حكومية لاستغلال أصول الدولة بالشكل الأمثل، ويشمل المقترح تحويل جزء من المجمع لفندق متميز، إلى جانب مركز للحكومة الإلكترونية، وساحة معلقة، وجزء مخفض للإسكان منخفض التكلفة، ومكتبة عامة، وساحة رئيسية وممشى مرتفع.

مول وفندق وشركة أمريكية.. مقترحات لتطوير مجمع التحرير

تتلخص الخطة في تحويل مجمع التحرير لمبنى متعدد الوظائف والأغراض يشمل أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة.

وفي يوليو الماضي، عقد وزراء "السياحة والآثار، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية"، اجتماعا بالفيديو كونفرانس، لبحث إعادة الاستغلال الأمثل لمجمع التحرير.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك مقترحات وعروضا لاستغلال مبنى المجمع، ليكون مبنى متعدد الوظائف والأغراض يشمل أنشطة ثقافية وفندقية وتجارية متنوعة.

مجمع التحرير.. قصة بدأها الإنجليز

قصة "المجمع" بدأت حينما كان مجرد أرض تنتشر فيها ثكنات عسكرية إنجليزية كثيفة، ترتكز وسط ميدان من أهم ميادين مصر، لتفرض سيطرتها على القاهرة شرقا وغربا، حتى جاء وقت "جلاء الإنجليز" عن منطقة قصر النيل في مارس 1947، ليُقرر حاكم البلاد حينها، استغلال تلك المنطقة، "ميدان التحرير"، في إنشاء كيان حكومي ضخم، ليقلل نفقات استئجار عقارات لشغل المصالح الحكومية، وإعجابا بفكرة "الشباك الواحد"، لتوفير الخدمات للمواطنين في منطقة واحدة، لينشئ "مجمع الحكومة"، والذي غُير اسمه فيما بعد لـ"مجمع التحرير".