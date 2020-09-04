مصدر أمني بقنا: شقيق الشاب المنتحر شنق نفسه أيضا منذ سنوات

توصلت تحريات مباحث قنا لتفاصيل جديدة في واقعة انتحار شاب شنقا داخل منزله في قرية حجازة بمركز قوص.

وقال مصدر أمني لـ"الوطن"، إن الشاب كان يعاني من حالة نفسية سيئة دفعته للانتحار، لافتا إلى أن النيابة عاينت الجثة، وحرر محضر بالواقعة، مشيرا إلى أن شقيقه شنق نفسه أيضا منذ سنوات.

وتابع أن الأهالي من كشفوا الحادث، بعدما فاحت رائحة الجثة من منزل الضحية.

كان اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى "ع.م" بها آثار خنق بالرقبة، داخل منزله بقرية حجازة قبلي . حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.