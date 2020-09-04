العثور على جثة شاب في قرية حجازة بقنا بها آثار خنق

عثر أهالي قرية حجازة بمركز قوص، جنوب قنا، اليوم الجمعة، على جثة شاب، بها آثار خنق في الرقبة، بجوار الدير.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من مركز شرطة قوص، برئاسة العميد جمال سالمان، يفيد بالعثور على جثة شاب بها خنق بالرقبة، ملقاة في الشارع بجوار الدير بقرية حجازة قبلي، التابعة لدائرة المركز. وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

جرى فرض كردون أمني حول مكان الواقعة، مع تكثيف التحريات لكشف ملابساتها. حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.