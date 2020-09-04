أبوبكر: الاغتصاب لا يفرق بين محترمة ومنحرفة وآراء عبدالله رشدي رجعية

علقت المحامية مها أبوبكر، رئيس وحدة مناهضة العنف بمجلس الشباب المصري، على ما كتبه الشيخ عبدالله رشدي، حول وجهة نظره في قضية الاغتصاب ودعم الفتاة التي تعرضت للاغتصاب منه أو عدمه، وأن هناك فرق بين الفتاة المحترمة والمنحرفة، قائلة: "ده تحريض على اغتصاب البنات التي يراها الداعية إنها غير محترمة ومنحرفة من وجهة نظره".

وأضافت مها في تصريحات لـ"الوطن": "نحن ضد الفساد في أي مكان وأي زمان، وما بين المواطنين هو القانون، الاغتصاب جريمة، وطالما هناك جريمة فلابد من جاني ومجني عليه"، موضحة أنه بدون النظر عن سبب التواجد في مكان الحادث، طالما هناك ضحية إذن لها حق الدفاع عنها.

وأشارت إلى أن ما يدعيه عبد الله رشدي ومن هم على شاكلته، يمثل عودة للخلف في حقوق المرأة وهذا لن يحدث، مؤكدة أن القيادة السياسية تهتم بشكل غير مسبوق بالمرأة، والتشريعات الخاصة بها والبنية التشريعية.

وأوضحت المحامية مها أبوبكر، أن ما نحتاج محاربته هو فكره الرجعي والرجعيين، وهذا يحتاج لإرادة مجتمعية من خلال الفن والإعلام والتعليم والأزهر والكنيسة.

وكان عبدالله رشدي، أثار الجدل بمنشور له على فيس بوك، وذلك بتفرقته في واقعة تعرض الفتاة لحادث اغتصاب، بين إذا كانت الضحية بنت المحترمة أم منحرفة، وهو ما قابله انتقاد من بعض المتابعين بأن المنشور كونه جاء في سياق قضية فيرمونت، فهو بمثابة تبرئة للمجرمين.