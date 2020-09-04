العثور على جثة طفلة في "شيكارة" بعد اختفائها بالدقهلية

عثر أهالي قرية "الحواوشة" مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، اليوم، على جثة طفلة في جوال بعد يومين من اختفائها.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بعثور أهالي قرية "الحوواشة" على جثة طفلة بعد يومين من اختفائها.

انتقلت رجال مباحث المركز إلى ماكن العثور على الجثة، وتبين أنها للطفلة سهير أحمد شلبي، 3 سنوات، جرى قلتها ووضعها في جوال، بالقرب من منزل جدتها.

ونقلتها سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، تحت تصرف النيابة العامة.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث، لكشف لغز اختفاء وقتل الطفلة وضبط الجناة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية