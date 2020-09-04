والدة منة فضالي تنشر صورة من طفولتها في عيد ميلادها: "كلها براءة"

نشرت نادية الشربيني، والدة الفنانة منة فضالي، صورة لها مع منة خلال طفولتها وذلك أثناء احتفالها بعيد ميلادها اليوم.

وعلقت الشربيني علي الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلة: "منة الله بنتي، كل سنة وانتي طيبة وبصحة وعافية وسعادة ويبعد عنك شر أعدائك وحسادك يكفيكي شرهم، وعقبال 100 سنة كلها سعادة وراحة بال".

وتنتظر منة عرض فيلمها الجديد "زنزانة 7" يوم 16 سبتمبر الجاري بعدد من دور العرض السينمائي في مصر، ويشاركها البطولة نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، مدحت تيخة، أحمد زاهر، من تأليف حسام موسي وإخراج إبرام نشأت.