فيديو.. طرح "برومو" ألبوم حميد الشاعري الجديد

طرحت شركة "كامب برودكشن" البرومو الخاص بألبوم الفنان حميد الشاعري الجديد "أنا بابا"، عبر صفحتها الرسمية بـ"فيس بوك"، ومن المنتظر طرح الألبوم خلال الفترة المقبلة.

وعلمت الوطن أن الفنان الكبير حميد الشاعري سيطرح أولى اغنيات البومه الجديد "أنا بابا" خلال الأيام القليلة المقبلة، وتعد "هو اللي عليه الطلب" أولى الأغنيات التي كان من المقرر أن تحمل اسم الألبوم قبل تغييرها بأغنية "أنا بابا".

وأكد حميد، لـ"الوطن"، أن الاغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع تميم، وستكون مفاجأة قوية لجمهوره عقب طرحها.