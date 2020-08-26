أمير طعيمة يهنئ حميد الشاعري بعودته للغناء بعد غياب 14 عاما

هنأ الشاعر أمير طعيمة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" المطرب حميد الشاعري لعودتة للساحة الغنائية مرة أخرى، بعد غياب دام 14عاماً".

وكتب أمير، "مبروك مقدما لصديقي العزيز دكتور ياسر القصراوي ولأخويا والراجل اللي كان له دور كبير في حياتي وفي حياة أجيال قبلي وبعدي حميد الشاعري، إن شاء الله الألبوم يكسر الدنيا".

واحتفل المطرب حميد الشاعري منذ أيام بتوقيع عقد إنتاج ألبومه الجديد، بحضور المنتج الدكتور ياسر القصراوي، والمقرر إطلاقه بداية الشهر المقبل، والذي يعود فيه حميد للساحة الفنية بعد غياب 14 عاماً منذ آخر ألبوماته «روح السمارة» في عام 2006.

الألبوم يحمل عنوان «أنا بابا» ويضم 10 أغانٍ، تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين وعنتر هلال ومحمد البوغه وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم.