طقس الغد حار على القاهرة وأمطار متوسطة غزيرة أحيانا بجنوب سيناء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، كما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلًا يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ولطيف على شمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 24

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 25

دمنهور 34 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 25

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 38 24

المنصورة 36 24

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 25

العريش 34 23

رفح 33 22

المنيا 40 25

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

الأقصر 45 29

أسوان 45 29