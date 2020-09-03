الطقس اليوم الخميس 3-9-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد الجوية بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الخميس، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد أنه يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا.

وأضاف الخبراء أنّه يسود طقس لطيف على شمال البلاد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ليلًا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، كما أنّ ارتفاع نسب الرطوبة تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري.

وأوضح الخبراء أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق متفرقة من الوجه البحري، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، إذ يتأثر شمال البلاد بمنخفض العروض الوسطى، فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، تعاود درجات الحرارة ارتفاعها بشكل ملموس نتيجة تعمق تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة؛ لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بنحو 9-10 درجات مئوية، ولتعود الأجواء جافة وحارة جدا بوجه عام، مع تواجد بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

الطقس في السعودية

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، ماتزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير والباحة كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كما لا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقة تبوك.

في حين توثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.