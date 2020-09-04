الطقس اليوم الجمعة 4-9-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم، الجمعة طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا، وترتفع نسبة الرطوبة مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، كما يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وليلًا يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

أما عن الظواهر الجوية، فتسقط أمطار خفيفة (20% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري، وتنتشر الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الطقس في السعودية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقة المدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل، في حين توثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس الجمعة، حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، نهارا، مائل للحرارة و رطب خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة، ليلا.