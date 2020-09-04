مصرع 3 أشخاص بينهم زوجان سقطت سيارتهم بترعة في الدقهلية

لقي زوجان وشخص آخر مصرعهم غرقًا في ترعة المنصورية بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر انقلاب سيارتهم بالترعة وجرى انتشال جثثهم ونقلها إلي مستشفي أجا المركزي.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أجا، بانقلاب سيارة علي طريق "أجا – ميت غمر" بالقرب من قرية "فيشابنا".

انتقلت قوات الإنقاذ النهري، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وجري انتشال كل من "فهمي منصور حنا" 82 عامًا، وآمال إبراهيم فرج الله، 75 عامًا، وميلاد إسحاق شوقي، 47 عامًا، يقيمون بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أن سيارتهم سقطت في ترعة المنصورية علي طريق "أجا – ميت غمر" بالقرب من "قرية فيشابنا" وجرى نقل الجثث إلي مستشفي أجا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.