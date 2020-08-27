عاجل.. مصرع وإصابة 17 في انقلاب سيارة ربع نقل بأسيوط

لقي شخصين مصرعهما بينما أصيب 15 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل "كابينتان"، وقع قبل قليل، بمدخل القوصية الصحراوي الغربي، اتجاه بحري في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل القوصية الصحراوي الغربي اتجاه بحري دائرة المركز ووقوع متوفين ومصابين.

وانتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ وبالمعاينة والفحص تبين إنقلاب سيارة ربع نقل، تحمل لوحات معدنية رقم "8951 ي ر أ"، وذلك نتيجة انفجار إطار السيارة فاختلت عجلة القيادة بيد السائق ووقع الحادث.

ونجم عن الحادث وفاة كلًا من: (علي ماهر شوقي، 40 سنة- مجهول الاسم والهوية، 15 سنة)، وتمّ نقلهم إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة.

كما نتج أيضًا إصابة كل من: (علاء سيد عزت 15 سنة - هشام سيد ضاحي 12 سنة - أحمد خلف محمد 35 سنة- عبدالتواب فوزي 58سنة - عفيفي محمد فوزي 22 سنة - مجند جيش- صفوت عبدالحافظ فوزي 15 سنة - يوسف هاشم حلمي 14 سنة- إسلام محمد صفوت 15 سنة- كامل مصطفى سيد 18 سنة- حسن عبدالله 13 سنة- احمد كمال عمار ١٤ سنة - احمد سمير عفيفي 14 سنة- صالح عبدالتواب فوزي 23 سنة- مصطفى محمد فوزي 35 سنة) جميعهم مقيمين بقرى ومركز القوص.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي، وجار نقل آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.