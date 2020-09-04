15 سبتمبر آخر موعد لتقنين وضع مكامير الفحم في دمياط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملة موسعة على مكامير الفحم، اليوم، ترأسها، محمد الدالي، مدير إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة دمياط، ومتولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ.

وأسفرت الحملة عن إزالة مكمورتين للفحم بمنطقة "هري الخياط" خلف مركز شرطة كفر البطيخ، كما تم التنبيه على أصحاب المكامير المخالفة بسرعة التوجه إلى مقر إدارة البيئة بديوان عام المحافظة لكتابة التعهدات المطلوبة لتحويل المكامير من بلدية إلى مطورة قبل انتهاء المدة المحددة فى ١٥ سبتمبر الجاري.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بإزالة مكامير الفحم المخالفة والإلتزام بتطبيق المعايير والإشتراطات البيئية.