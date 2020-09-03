الشهر الجاري.. استئناف القوافل الطبية المجانية بمراكز دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، فى تصريح لها، اليوم، استئناف عقد القوافل العلاجية المجانية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بمختلف المناطق.

وكشفت مديرية الصحة عن خطتها التنظيمية لتلك القوافل المقرر عقدها بشهر سبتمبر الجاري، على أن تكون يومي الأربعاء والخميس التاسع والعاشر من سبتمبر بقرية شرباص التابعة لمركز فارسكور، والأربعاء والخميس 16 و17 بقرية التوفيقية بمركز كفر سعد، والأربعاء والخميس 23 و24 بشطا مركز دمياط، ويومي الأربعاء والخميس 30 سبتمبر و1 أكتوبر بقرية الناصرية التابعة لمركز فارسكور".

وأوضحت المديرية أنه سيتم الاستعانة بفريق مدرب من الأطباء و الفنيين على أساليب مكافحة العدوى مع توفير كافة سبل الواقيات الشخصية لجميع العالمين بالقافلة.

كما أصدرت محافظ دمياط تعليماتها للدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة بضرورة اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة المترددين حيث أوضح عبدالجواد أنه سيتم توفير أماكن انتظار جيدة التهوية للمرضى، فضلًا عن زيادة عدد العيادات بالأقسام منعًا لازدحام المرضى.