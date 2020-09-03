"تعمير دمياط الجديدة" يطرح 12 محلًا للبيع غرب الجامعة

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن طرح ١٢ محلًا للبيع بمساحات تتراوح بين 14 و22م٢،أسفل عمارات سكن مصر، غرب الجامعة بمدينة دمياط الجديدة.

و قال رئيس الجهاز إن كراسة الشروط والمواصفات تُطلب من مقر الجهاز نظير سداد مبلغ ٢٩٩ جنيهًا لكل محل، وأضاف أن جلسة المزاد ستعقد يوم الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الجهاز.

وأشار إلى ضرورة سداد مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل كتأمين دخول المزاد في موعد غايته جلسة المزاد، على أن يتم سداد 10%، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة من القيمة الإجمالية فور رسو المزاد على المشتري.

وأكد رئيس الجهاز أنه يتم سداد باقي القيمة (90% ) بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ رسو المزاد، ولفت إلى جواز سداد باقي القيمة البيعية (90% ) علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى (0.5 )مصاريف تحصيل + (2%) طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد قبل الإستلام بالجهاز.

وفي سياق متصل نوه رئيس الجهاز أنه يمكن للراغبين في دخول المزاد المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية، وأن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم(182 ) قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة.