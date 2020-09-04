فيديو.. السيسي لـ أحد المهندسين: شد حيلك.. التزموا بموضوع الوقاية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بأحد المهندسين، خلال جولته التفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في شرق القاهرة، التي شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

وقال المهندس، خلال حديثه مع رئيس الجمهورية، في فيديو نشره السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: "في نفق صرف صحي معطلنا شوية في بداية الكوبري بتاع الصعيد، وإن شاء الله هنتغلب عليه".

ورد الرئيس قائلًا: "شد حيلك، التزموا بموضوع الوقاية، بالتوفيق إن شاء الله".