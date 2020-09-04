السيسي يلتقي بمهندسين خلال جولته التفقدية: خلصوا الكوبريين قبل المدارس

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم الجمعة في شرق القاهرة شملت المواقع الإنشائية لمشروعات الطرق والمحاور والكباري في مناطق جسر السويس ومصر الجديدة ومدينة نصر.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مهندسَين أثناء تفقده لتلك المشروعات، وقال أحدهم موجهًا حديثه لرئيس الجمهورية: "عندنا بعض المرافق خط زيت كابل ضغط عالي 220 كيلو نحاول أن نفاديه".

وأضاف: "عندنا خط مواسير صرف صحي 600 متر طولي ونفادي هذه المرافق دون أي أضرار".

بدوره قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "قبل المدارس ننتهي من الكوبري ده ومن الكوبري ده، ولو هناخد الكوبري يبقى الشوارع اللي جنبه تتاخد، وخلوا بالكم من موضوع كورونا وعاوزينكم زي ما انتو كده".